Kommunen lukker alle skoler på grund af corona

"Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. marts givet Fredensborg Kommune og en række andre kommuner forebyggende påbud om en midlertidig lukning af alle skoler og fritidsordninger og -klubber i kommunen for at mindske udbredelsen af covid-19. Påbuddet gælder både kommunale og private skoler i kommunen," oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I det omfang der er behov for nødpasning, etableres det for de børn, der har brug for det i dagene op til og efter påske.

"Smittetrykket er faldet svagt de sidste par dage, og det er vigtigt, at vi i kommunen nu holder sammen for at få smitten ned. Smitten er ikke længere koncentreret om nogle få boligområder, men findes bredt og i alle bysamfund. Derfor vil jeg gerne appellere til, at vi passer rigtig godt på hinanden i påsken, mødes udendørs og undgår at se for mange. Vi skal hurtigst muligt have vores børn og unge tilbage i skolen. Jeg vil også opfordre alle til at blive testet," siger han i pressemeddelelsen.