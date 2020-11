Se billedserie "Vi er meget bevidste om, at der ikke skal være flere telte, end området kan bære," sagde Michael Ellekjær til Uge-Nyt i sommer. Arkivfoto. Foto: Peter Mailand

Kommunen har lukket ulovlig glamping i Fredensborg

Ejeren af Fredensborg Natur Glamping har ikke haft tilladelse til at drive glamping i området, og nu anbefaler forvaltningen at pladsen nedlægges

Fredensborg - 12. november 2020 kl. 10:05 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Fredensborg Natur Glamping har ikke haft tilladelse til at drive glamping i området ved Kongevejen syd for Fredensborg og derfor har kommunen lukket pladsen. Det skete den 24 .august, hvor kommunen nedlagde standsningsforbud mod ejerne. Det fremgår af et notat fra forvaltningen i Fredensborg Kommune.

Af notatet fremgår det også at kommunen først bliver opmærksom på sagen, da Uge-Nyt i sommerferien omtaler den nye glampingplads i forbindelse med åbningen.

"I juli blev administrationen gjort bekendt med at ejeren havde opført og udlejet tre telte på platforme med blandt andet vildmarksbad og søterrasse i en § 3-beskyttet mose i landzonen uden de nødvendige tilladelser," står der i notatet.

Søger om tilladelse Derfor har ejeren, Michael Ellekjær nu søgt om tilladelse fra Fredensborg Kommune til at drive pladsen videre.

Men står det til forvaltningen får han ikke lov til til det.

Sagen skal mandag behandles i Plan-, miljø og klimaudvalget, men inden mødet lægger forvaltningen op til at give afslag på ansøgningen og anbefaler samtidig at pladsen nedlægges og de eksisterende glampingtelte fjernes, fremgår det af et notatet.

Op til ti telte i området På nuværende tidspunkt er der tre telte på pladsen rundt om søgen, men ejerne søger om tilladelse til at pladsen kan udvides, så der i alt vil være op til ti telte i området. Derudover er der opført en terrasse på kanten af mosen, hvor der også er et udendørs vildmarksbad og en udendørs sauna.

I forbindelse med åbningen sagde Michael Ellekjær.

"Vi er meget bevidste om, at der ikke skal være flere telte, end området kan bære," sagde han til Uge-Nyt i sommer.

Naboerne ikke begejstret Men naboerne er ikke begejstret for den nye glampingplads. Det fremgår af en nabohøring, der har været i forbindelse med ansøgningen.

"I sommers har naboerne oplevet støj, røggener, forstyrrende aktiviteter og ulovlig indtrængen fra gæster på glampingpladsen, der er placeret for tæt på naboerne," skriver forvaltningen i notatet.

Ulovlig glamping Desuden henviser naboerne til den manglende udlejningstilladelse, som det menes umuliggør tilladelse til glamping på ejendommen. Og derudover frygter naboerne, at ejeren vil udbygge området med flere faciliteter, som vil medføre yderligere pres på naturen og medføre mere støj. Og endelig frygter naboerne at sagen vil danne præcedens. "Hvis man giver tilladelse i det konkrete tilfælde, vil der komme yderligere forespørgsler på glamping andre steder i kommunen," skriver forvaltningen i et resumé.

Omfattet af naturbeskyttelsesloven Heller ikke Danmarks Naturfredningsforening er begejstret for det nye tiltag.

"Vi fraråder, at områder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 indgår som en integreret del af et sådant projekt. Vi mener desuden, at der ikke skal etableres campingplads i landzonen med så kort afstand til naboer og naturområder. Vi foreslår derfor, at der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse til alle de tre forslag i ansøgningen, og at ejeren får påbud om at rydde de eksisterende faciliteter," skriver formand Jens Søndergaard i et høringssvar.

Op til 4000 gæster årligt I notatet vurderer forvaltningen, at glamping med op til '4.000 potentielle gæster pr. sæson vil medføre en negativ påvirkning af det plante- og dyreliv, som findes i og omkring ejendommen. Særligt omkring Vågemosen, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3," står der.

Vil genere naboerne Forvaltningen lægger også vægt på at antallet af gæster i sommerhalvåret vil genere naboerne "udover hvad man med rimelighed måtte kunne forvente som ejer af en naboejendom i landzone," står der. Forvaltningen lægger desuden vægt på "at der er tale om overnatning i telte uden faste lyddæmpende vægge, at der lægges op til en høj grad af færden for gæster i det fri på grunden, og at det vil finde sted i sommerhalvåret, hvor naboer selv opholder sig udendørs," står der i notatet.

Endelig frygter forvaltningen, at sagen kan danne præcedens.

"Såfremt der meddeles tilladelse til glamping, er det administrationens vurdering, at det kan medføre en præcedens, som kan medvirke til et øget pres på det åbne land i kommunen, der i sidste ende kan betyde forringede dyre- og naturmæssige kvaliteter samt forringelser af herlighedsværdier for borgere på landet," skriver forvaltningen der anbefaler af glampingpladsen får afslag på ansøgningen og at pladsen helt nedlægges.

"Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på den ansøgte, lovliggørende landzonetilladelse. Anlæg etableret uden de nødvendige tilladelser vil herefter blive anmodet nedtaget," står der.

Om ejerne får tilladelse til at drive glamping i området afgøres på mandag, når sagen behandles i Plan-,miljø og klimaudvalget.