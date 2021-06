Kommunen får topkarakter for at skaffe ledige i jobs

Der er topkarakter til kommunens indsats når det handler om at få ledige i job og uddannelse. Fredensborg Kommune går fra en 5. til en 2. plads i Beskæftigelsesministeriets, nye sammenligning af kommunernes indsats for at få borgere væk fra offentlig forsørgelse - dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

"At vi lykkes på dette område er super vigtigt for de af vores borgere, som har brug for en hjælpende hånd med at finde en ny plads på arbejdsmarkedet. Enten direkte med et nyt job eller indirekte via uddannelse og opkvalificering. At det samtidig også spiller en stor positiv rolle for kommunens økonomi gør det jo kun til et endnu vigtigere resultat. Så stor ros til vores Jobcenter fra mig," siger han.