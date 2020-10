Da Fredensborg Kommune i 2017 afholdte borgermøde om udviklingen i Nivå, mødte mere end 500 borgere op til det der blev det største borgermøde i kommunens historie. Udviklingen af bymidten i Humlebæk er nu kommet så langt, at Fredensborg Kommune normalt ville inddrage borgerne for at få input til den videre udvikling. I stedet lægger kommunen en lille film på nettet og hvor der også afholdes en række 'digitale events' i næste uge. Arkivfoto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen dropper fysiske borgermøder om byudvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen dropper fysiske borgermøder om byudvikling

På grund af corona dropper Fredensborg Kommune fysiske borgermøder om Humlebæk bymidte. I stedet laver kommunen 'digitale events'

Fredensborg - 14. oktober 2020 kl. 09:10 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

HUMLEBÆK Da Fredensborg Kommune i 2017 afholdte borgermøde om udviklingen af Nivå bymidte, mødte mere end 500 borgere op til det, der blev det største borgermøde i kommunens historie. Nu er udviklingen af bymidten i Humlebæk kommet så langt i processen, at kommunen normalt ville inddrage borgerne for at få flere input til den videre udvikling.

Men på grund coronarestriktionerne dropper Fredensborg Kommune de fysiske borgermøder som normalt ville være afholdt. I stedet bliver der lagt en lille film på nettet, hvor der også foregår en række 'digitale events'.

Det sker online fra tirsdag til fredag i næste uge, hvor alle interesserede kan være med til at komme med input til udviklingen af Humlebæk bymidte.

En lille film på nettet Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) skyder processen i gang på tirsdag, hvor Fredensborg Kommune lægger en lille film på kommunens hjemmeside og på Facebooksiden 'Hos os i Humlebæk'.

Men stod det til borgmesteren, havde borgermøderne dog været fysiske.

"Hvis der ikke var Corona, havde vi helt sikkert afholdt flere fysiske møder i Humlebæk bymidte for at sætte processen godt i gang. Men det er desværre ikke muligt, så derfor opfordrer vi nu alle borgere til at være med i en række digitale events i uge 43", siger han i en pressemeddelelse.

'Håber borgerne vil deltage' Også formanden for Plan, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R) ser frem til at sætte gang i arbejdet med udviklingsplanen:

"Udviklingen af Humlebæk bymidte rummer nogle virkelig spændende muligheder. Det gælder eksempelvis de områder, hvor Kulturstationen og biblioteket ligger i dag. Samtidig er der stor interesse for at bygge attraktive boliger i bymidten. Vores opgave er derfor at stille skarpt på såvel muligheder som udfordringer og formulere en god plan, der kan holde mange år frem. Det arbejde håber vi, at mange borgere vil deltage i," siger han.

Læs mere om processen på fredensborg.dk/humlebæk