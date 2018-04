Næppe et aflastningscenter, mere en egentlig ny bymidte, lyder det fra Erhvervsstyrelsen om de planer, som Nordsjællands Grundskole og Gymnasium vil realisere sammen med en investor. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Kommune vil lave ny bymidte til indkøbscenter

Fredensborg - 25. april 2018

Cirkelhus-projektet er så stort, at Fredensborg Kommune nu søger om lov til at lave en ny bymidte i Kokkedal. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Restauranter, et hotel, legeland, biograf, fitness og store udvalgsvarebutikker er en så omfattende plan, at Fredensborg Kommune næppe kan kalde planerne ved Cirkelhus-grunden i Kokkedal for et aflastningscenter. I stedet er der tale om tilbud, der kendetegner en velfungerende bymidte, fastslår Erhvervsstyrelsen, der skal give den første tilladelse til det milliardstore projekt.

Meldingen får nu et stort politisk flertal i Fredensborg Kommune til at søge Erhvervsstyrelsen om lov til at udlægge området som bymidte.

- Vi synes stadig, at det er et godt projekt, som vil give arbejdspladser i Fredensborg Kommune. Projektet har ikke ændret sig, og vi vil ikke give tilladelse til nye dagligvarebutikker. Om vi skal kalde det for en bymidte eller et aflastningscenter er jeg afslappet over for, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der afviser, at Kokkedal med planerne vil få en ny bymidte.

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium ejer størstedelen af arealet og et centerprojekt er afgørende for, at skolen kan finansiere nye bygninger.

Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Hørsholm Kommune, er ikke afvisende over for, at projektet kan vise sig at være positivt for Hørsholm.

- Isoleret set er det ikke særligt rart for Hørsholms detailhandel at kunne se frem til en konkurrent lige på den anden side af kommunegrænsen, men når vi ikke kender de nøjagtige planer, må vi hellere afvente og se, hvad vi står over for. Det kan måske være, det kan medføre noget positivt til Hørsholm Kommune, siger Henrik Klitgaard.