Kommune til forældre: Hold jeres små børn hjemme

Fredensborg Kommune må ikke lukke daginstitutionerne ned og opfordrer i stedet alle forældre til at holde deres små børn hjemme

Fredensborg - 18. december 2020

Smittetallet stiger fortsat hurtigt, men Fredensborg Kommune må ikke lukke daginstitutionerne ned. I stedet opfordrer kommunen til at alle forældre holder deres små børn hjemme.

Det fortæller formand for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S).

"Det er en rigtig svær tid, hvor mange forældre skal balancere mellem at passe deres job og skærme deres børn og dem selv mod corona. Samtidig har vi som kommune et ansvar for vores medarbejdere, som hver dag skal passe godt på både børnene og sig selv," siger han i en pressemeddelelse.

Kan tage noget af presset Han fortsætter:

"Derfor vil jeg på vegne af Børne- og skoleudvalget gerne opfordre alle forældre, som har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme de næste dage", siger han og tilføjer:

"Vi ved, at mange forældre på grund af deres job har behov for pasning af deres børn både før og efter jul, og det stiller vi naturligvis til rådighed. Men vi håber, at vi med denne opfordring kan tage noget af presset i vores dagtilbud og dermed bidrage til at reducere både utryghed og smitte, mens vi venter på at vaccinen bliver rullet ud til alle borgere i landet," siger han.

Ikke hjemmel i loven Opfordringen kommer efter Hanne Berg (SF) torsdag efterlyste et ekstraordinært møde om sagen i Børne- og skoleudvalget. I en mail til Uge-Nyt skriver hun:

"Vi har fået oplyst, at der ikke er hjemmel til at lukke institutionerne ned lokalt. Derfor er det selvfølgelig ikke en mulighed," lyder det fra Hanne Berg:

"Jeg anerkender det pres, som det pædagogiske personale oplever i disse uger, og som kan være svært for mange. Et lyspunkt er det, at vi til dels bliver reddet af juleferien, og de lukkeruger, som for de fleste daginstitutioner har lagt mellem jul og nytår," fortsætter hun.

"De sidste dage fra mandag den 21. december til juleaften i næste uge, er jeg sikker på, at daginstitutionerne vil gøre alt for, at børn og personale kommer godt igennem," tilføjer Hanne Berg.