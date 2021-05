Der er ingen lette løsninger på at lave cykelsti på denne del af Lågegyde. Retten i Helsingør konkluderede dog, at kommunens løsning var både dyr og med dårligere trafiksikkerhed end alternativerne. Det kostede kommunen over 800.000 kroner at være repræsenteret af Kurt Bardeleben i den sag.

Kommune tabte stor retssag om cykelsti: Se her advokatregningen

Kort fortalt handler det om, at en dobbeltrettet cykelsti skulle føres forbi 10 indkørsler til private villaer med dårlige oversigtsforhold, og den falske tryghed blev vurderet til at skabe flere farlige situationer end en løsning, hvor cykelstien på den sidste del af Lågegyde blev ført over på den anden side af vejen.

Desuden påpegede Anne Lyngbye Melsen, at det er et demokratisk problem, at de fleste mennesker ikke har råd til at føre en sag mod en kommune for at få ret. Hun har haft udgifter på over 600.000 kroner, og det er kun en mindre del, som hun får dækket af Vejdirektoratet.