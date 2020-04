I juni 2016 præsenterede en glad udvalgsformand Hans Nissen (S) projektet for et nyt plejecenter, som Vibo skulle opføre i Humlebæk. Otte måneder senere endte samarbejdet, da Vibos team præsenterede et budgetskred på 18 millioner kroner. Foto: Kim Rasmussen

Kommune taber strid om kæmpe budgetskred

Fredensborg - 20. april 2020 kl. 04:03 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune var for hurtig til at smide samarbejdspartner på porten efter tidlig budgetoverskridelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En ny dom fra Retten i Helsingør viser, at selvom budgettet for et plejecenter skrider med 18 millioner tidligt i en planlægningsfase, skal en kommune være forsigtig med at opsige samarbejdet med det team, der har lavet regnefejlen.

For tre år mistede politikerne i Fredensborg Kommune tilliden til det team, der skulle bygge et nyt plejecenter i Humlebæk. Allerede inden byggeriet kom i entrepriseudbud, var budgettet skredet med et stort millionbeløb som følge af en regnefejl. Efter et kort, intenst forløb blev boligselskabet Vibo, Rubow Arkitekterne og BDO smidt på porten med henvisning til, at kontrakten var misholdt, fordi kommunens andel af byggeriet pludselig steg fra 60 millioner kroner til 72 millioner kroner - med mindre der kom besparelser.

Opsigelsen chokerede Vibo, Rubow Arkitekter og BDO, der lagde sag an for at få dækket udgifterne til projektet frem til den dato, hvor kommunen opsagde samarbejdet. Retten i Helsingør giver Vibo medhold i, at opsigelsen af samarbejdet var uberettiget. Opsigelsen skete for tidligt, fastslår retten, der mener, at kommunen ikke havde det fulde overblik over konsekvenserne af budgetoverskridelsen og dermed i loyalitet over for kontrakten burde have ført forhandlingen til ende, og først derefter tage stilling til en opsigelse.

Dommen overrasker Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.

- Politikerne bør have en mulighed for at reagere på en så stor økonomisk afvigelse tidligt i en byggeproces, siger Hans Nissen, der vurderer, at der kunne være gået mange måneder med at forhandle om budgetoverskridelsen, sandsynligvis med samme resultat og dermed en yderligere forsinkelse af plejebyggeriet.

Sagen i stikord I 2016 havde Fredensborg Kommune valgt Vibo til at bygge det nye plejecenter i Humlebæk med rådgivning fra Rubow Arkitekter og BDO.

Vibo var bedst og billigst i en stor udbudsrunde, men i december opdagede vinderne en regnefejl, der i kombination med flere andre ting gav en budgetoverskridelse på 18 millioner kroner.

Det fik byrådet til at opsige kontrakten med Vibo for at indgå en kontrakt med Domea, der sammen med Aarstiderne Arkitekter var næstbedste bud.

Vibo, Rubow Arkitekterne og BDO lagde sag an for uberettiget ophævelse af kontrakten, og den første delafgørelse har kommunen tabt. Nu er der mulighed for at anke eller indgå et kompromis - eller vente på, at retten tager stilling til, om kommune skal betale op mod 13 millioner kroner, som de vindende parter har haft i tabt indtægt frem til ophævelsen .