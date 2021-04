Udfordringen er, at vejen er smal på den sidste del af Lågegyde ud mod Strandvejen. Uvildige eksperter - vel at mærke sagkyndige, der er bedst uddannet til at vurdere trafiksikkerhed - har vurderet, at en cykelsti tæt forbi udkørsler fra villaer er direkte farlig. Det skyldes, at en »falsk tryghed« kan være mere farlig end en strækning, hvor en cyklist føler sig usikker og er ekstra forsigtig.

Kommune taber retssag efter ni års strid

Dommer Ida-Louise Apostoli kan være skarp i tonen, når hun irettesætter tilhørere under et retsmøde i Helsingør, og hun han være skarp i tonen i en dom.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her