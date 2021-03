Kommune lukker daginstitution efter nyt stort smitteudbrud

"Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag den 24. marts udstedt påbud til Fredensborg Kommune om midlertidigt at lukke den kommunale daginstitution Fasangården i Kokkedal," lyder det.

"Baggrund for påbuddet er et aktuelt smitteudbrud, hvor både børn og flere medarbejdere er smittede på tværs af institutionen. Der vil være tilbud om nødpasning for de forældre, som varetager samfundskritiske funktioner. Nødpasningen vil ske i Kernehuset, Broengen 2. Forældre er orienteret via opslag på Aula eller direkte," oplyser kommunen.

Smittetrykket stiger igen

I starten af marts havde Fredensborg Kommune det højeste smittetryk i landet med et incidenstal på 202 landsplan, men efter Styrelsen for Patientsikkerhed sendte folk afsted for at stemme dørklokker og Fredensborg Kommune uddannede deres egne coronaguides på gaden med en opfordring om at folk skulle lade sig teste faldt smittetrykket igen. Og i sidste uge var Fredensborg kommune ned på en 19. plads. Men nu går det den gale vej igen. Onsdag lå incidenstallet på 191, med 78 nye smittede i løbet af de seneste syv dage. Det bringer Fredensborg på en placering som nummer seks.