Kommunaldirektør smittet med corona

- Vi følger alle sikkerhedsprocedurer, og jeg vurderer, at risikoen for, at jeg har smittet andre er lille, da jeg jo ikke gik på arbejde med symptomer onsdag morgen. Men vi går nu tilbage i min mødekalender, så alle, jeg har holdt møder med i dagene op til onsdag, kan blive testet, siger Kim Herlev Jørgensen, der understreger, at alle møder på rådhuset bliver holdt med god afstand.