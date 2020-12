Kollega overraskede Susanne med Månedens Buket

"Du har i mange år ydet et fantastisk arbejde i hjemmeplejen. Først som hjemmehjælper, og i dag som planlægger af kollegaernes arbejde. Til stor glæde for kommunens hjemmehjælpsmodtagere i lokalområdet. Du har altid et smittende humør, et fantastisk overblik og en evne til at besvare telefonen, så ingen bemærker, hvor travlt der kan være. Du er altid venlig og opmærksom og et enestående eksempel til efterlevelse. Du er fagligt dygtig og har en fantastisk evne til at holde mange bold i luften. Det er altid dejligt at komme på arbejde. Du går altid forrest og er altid i godt humør, så du skal have Månedens Buket," sagde hun.