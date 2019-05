Se billedserie De fleste af dagens løbere begav sig ud på ruten på fem kilometer. Foto: Christoffer Schyth Kjær

Kokkedals grønne natur var scenen i nyt motionsløb

Fredensborg - 13. maj 2019 kl. 05:07 Af Christoffer Schyth Kjær

Luften var kølig, men det gjorde ikke noget. Solen viste sig nemlig fra sin gode side og var med løberne på ruten som en følgebil efter en cykelrytter i udbrud.

Anden etape af Tour de Fredensborg blev afholdt lørdag klokken 11.00 i Kokkedal. Turen startede og sluttede ved Egedalshallen på Holmegårdsvej 3, og godt og vel 200 havde snøret løbeskoene. De kunne vælge at begive sig ud på ruter på enten 3,4, 5 eller 9 kilometer, og det stod dem frit for, om de ville løbe eller gå.

Inden løberne blev sendt afsted, samlede de sig på den forårsgrønne fodboldbane ved siden af Egedalshallen. Der blev de opdelt alt efter, hvilken rute de skulle ud på. En del stillede sig ved mærket for ni kilometer, men der var dog flest, der begav sig ud på ruten på fem kilometer. En mindre gruppe, der særligt bestod af børnefamilier, stod ved det sidste mærke - 3,4 kilometer. Og inden der skete mere, fik borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ordet.

- Velkommen til jer alle. Herfra ser I friske ud, lagde han ud med at sige, og den kække bemærkning fik løberne til at bryde ud i latter.

- Tour de Fredensborg er et nyt tiltag, hvor løbeklubberne i de fire større byer i kommunen står for at arrangere ruterne. Det er et fantastisk samarbejde på tværs af byerne, som gør, at vi er sammen om at bygge en fælles tradition op, lød det fra ham.

Grønne omgivelser Foråret har farvet Kokkedals landskaber grønne, og det var ikke til at undgå at lægge mærke til lørdag. Selve området omkring Egedalshallen spirede frem, og områdets natur spillede da også ind, da Kokkedal Løbeklub skulle planlægge ruterne. De havde gjort, hvad de kunne for, at ruterne ikke mindede for meget om Kokkedalløbets, som er et løb, de arrangerer hvert år. I år finder det sted den 11. august.

- Vi har sørget for at lægge ruterne i nærområdet, så løberne kommer rundt og ser nogle af de klimaprojekter, der er lavet her. De kommer til at løbe på begge sider af Usserød Å og krydser også en af de nye broer, hvor der lever svaner og blishøns. Og så har vi prøvet at undgå, at der skal krydses for mange veje, sagde Egon Erlandsen, der er næstformand og tidligere formand i løbeklubben.

Da de mange løbere kom i mål, kunne de få sig noget frugt, som Aarstiderne havde doneret, og så fik alle også en medalje. Den var naturligvis i røde farver, for det er jo den farve, Kokkedal Løbeklub er kendt for.

Den tredje etape i Tour de Fredensborg er den 17. august i Nivå, og den sidste går rundt i Humlebæk den 26. oktober.