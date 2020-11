Kokkedal ramt af lille bølge af indbrud

Der bliver anmeldt færre indbrud her i Corona-året, men lige i disse uger er der indbrudstyve på spil i kommunens bysamfund, så der er god grund til at holde et godt øje med mistænkelig adfærd.

Omkring weekenden blev der begået fire indbrud i Kokkedalområdet. På Fasanvænget blev der stjålet smykker fra et af rækkehusene. Tyveriet er sket fredag aften mellem klokken 19.00 og 21.00, hvor et vindue til et værelse blev ødelagt. I en anden bolig lykkedes det ikke for tyvene at komme ind.