Bydelsmødrene fra Kokkedal havde stillet sig op i en kæde på tværs af parkeringspladsen og i god afstand fra Rasmus Paludan, der på en græsplæne inde bagved tilbragte en noget stille time omgivet af politi - nær Egedalshallen, Bølgepladsen og Kokkedal Skole, hvor byfesten blev afsluttet i uforstyrrethed. Foto: Christoffer Schyth Kjær

Send til din ven. X Artiklen: Kokkedal ignorerede Paludan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kokkedal ignorerede Paludan

Fredensborg - 03. maj 2019 kl. 20:15 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da byfesten i Kokkedal ebbede ud fredag ved 19-tiden, indfandt partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, sig på en græsplane ved siden af hallen ved Kokkedal Skole. Han var omgivet af omtrent 40 politibetjente, men deres beskyttelse blev dog aldrig nødvendig. Kokkedal valgte nemlig at ignorere, at han både kastede med og afbrændte en bog, der formentlig var koranen.

To personer var i løbet af demonstrationen ovre ved politiets afspærring for at tale med ham. Den ene var en ung mand, mens den anden var en lidt ældre. Han havde et papir med, som han begyndte at læse op af, men det gad Rasmus Paludan ikke lytte til. Den ældre herre forlod stedet og kom kort efter tilbage med en megafon. Den blev dog aldrig taget i brug, for en række personer fra Bydelsmødre fik talt manden fra det. De havde stillet sig op i en kæde omkring 20 meter fra politiets afspærring for at »beskytte de unge mod ham«, som det lød.

Også en række ansatte på Kokkedal Skole var til stede - vel og mærke frivilligt.

- Vi er her for de unge, for de kan finde på at hidse sig op. Vi har forskellige nationaliteter og skal alle have lov at være her. Det er vigtigt at holde fast i sammenholdet, sagde Canan Dogan, der arbejder som skolepædagog på Kokkedal Skole.

Da Rasmus Paludan havde stået på plænen i godt og vel en time, pakkede han og de tre andre personer, han havde med sig, sammen og kørte fra stedet. Det udløste et klapsalve fra de omtrent 50 personer, der overværede demonstrationen på afstand.