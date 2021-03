Der er igen strenge besøgsrestriktioner på Egelunden i Kokkedal efter smitte med Covid 19, men det er ude i de tæt bebyggede områder, at smitten har bredt sig i løbet af de seneste uger. Foto: Thomas Olsen (arkiv) Foto: Thomas Olsen

Kokkedal er ramt af stort smitteudbrud

Smittetallet er steget i kommunen i den senere tid. Onsdag aften var status, at der var 70 smittede inden for syv dage.

Fredensborg - 05. marts 2021 kl. 06:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Blot en uge tidligere blev kun 28 borgere smittet på en uge.

Selvom tallet stabiliserede sig med torsdagens nye smittetal, er det stadig en alvorlig udvikling, der har sendt incidenstallet op på den 5. højeste på landsplan.

Der er en skæv smittefordeling, oplyser Fredensborg Kommune. Nivå står for 20 procent af smittetilfældene, Kokkedal 65 procent, Humlebæk 10 procent og Fredensborg fem procent. Tidligere har det været fremme, at 14 smittetilfælde kunne henføres til en fredagsbøn i moskeen på Egevangen den 19. februar.

Kokkedal Islamisk Menighed lukkede moskeen den 23. februar, tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og hjalp med at smitteopspore, som tidligere omtalt i en artikel i Frederiksborg Amts Avis. Intet tyder på, at menigheden ikke har overholdt retningslinjerne for trossamfund, hvor det er tilladt at være flere samlet end fem mennesker. I weekenden omkring den 27. og 28. februar har borgere med tilknytning til menigheden og de berørte smittede lavet informationsmateriale på tyrkisk, arabisk og marokkansk, et arbejde som byrådsmedlemmet Louise Mehnke også har været engageret i.

Nordsjællands Politi afviser et rygte om, at politiet har været forbi for at påtale brud på retningslinjer, og politiet oplyser, at der i hele februar ikke er indgået sådanne anmeldelser på Egevangen.

Flere medier har skrevet om, at smitten på landsplan er forholdsmæssig høj blandt nydanskere, hvilket kan skyldes mange faktorer - eksempelvis at en større andel af job, hvor de er udsat for smitterisiko og bor tæt i etageejendomme i mindre lejligheder. De seneste lokale tal viser da også, at 52 pro cent af de nysmittede i ugen om til fredag den 26. februar var af dansk herkomst. Blot en uge tidligere var 71 procent af dansk herkomst.

De aktuelle testmuligheder i kommunen er i Egedalshallen alle dage 8-20. Der er tale om kviktest. På lørdag den 6. marts er der PCR testmulighed (hals) for alle på pleje- og aktivitetscentret Mergeltoften i Nivå fra klokken 15.30-21.15. Ingen tidsbestilling. Bare mød op.

