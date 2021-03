Derfor kan velhavere ende som hælere efter champagnekup

Hvis man har gjort en usædvanlig god handel på indkøb af årgangschampagne af mærkerne Dom Perignon, Krug, Cristal og Pol Roger, er det oplagt at gå prisen efter en ekstra gang.

Og var prisen usædvanlig lav - ja, så skal man kontakte Nordsjællands Politi. Sådan lyder opfordringen fra politikommissær Henrik Sejer, der sammen med sit team har optrevlet et stort tyveri af årgangschampagne. Fire mænd blev onsdag anholdt i sagen - den ene løsladt igen torsdag.

- Vi går nu i gang med at undersøge, hvem de fire mænd har været i kontakt med og handlet med, og derfor er det en god ide at rette henvendelse til os, hvis man købt billig årgangschampagne. Er det os, der først tager kontakt, fører det til en sigtelse for hæleri, og det rammer lige så hårdt som egentlig tyveri. Straffen går fra bøde til fængsel, alt efter omfanget, og naturligvis en plet på straffeattesten, fortæller politikommissær Henrik Sejer.