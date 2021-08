Knuste og opbrudte vinduer: Stribe af indbrud i Fredensborg

Både i en villa på Ryttervænget, Nørredamsvej og i to villaer i Vilhelmsro i Fredensborg er der over weekenden anmeldt indbrud. Mens der på Ryttervænget er blevet stjålet smykker, sølvtøj og kontanter, var der på Nørredamsvej ikke opgjort tyvekoster på tidspunkt for anmeldelse, ligesom det var tilfældet på en af Vilhelmso-adresserne. På den anden er det ikke oplyst, hvorvidt der blev stjålet noget. I alle fire tilfælde var indgangen gennem et vindue. På Ryttervænget og Nørredamsvej var et vindue blevet opbrudt, mens et blev knust på den ene Vilhelmsro-adresse, mens indgang var via en aflistet rude i soveværelset på den anden Vilhelmsro-adresse, oplyser Nordsjællands Politi.