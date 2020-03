Knivoverfald ved station: Ingen spor af røver

En 18-årig mand fra Kokkedal blev kort efter midnat natten til lørdag udsat for røveri, da han var på vej væk fra Humlebæk Station. Ud for Amalievej blev han passet op af en mand, der truede ham med en kniv, og fik ham til at udlevere sin pung, telefon, jakke og taske. Røveren forsvandt i en bil og kørte mod nord ad Strandvejen, har den 18-årige oplyst til Nordsjællands Politi.