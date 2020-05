Ligger man stadig inde med biblioteksmaterialer derhjemme, fra før biblioteket lukkede ned, har man helt til den 7. juni til at aflevere dem uden at skulle betale gebyr for for sen aflevering.

Knap 2.000 på biblioteket de første to dage

Ud over at biblioteket har fået en markant duft af rengøringssprit, må de besøgende kun lige udføre de mest basale biblioteksforretninger - låne, aflevere og finde bøger på hylden - før de skal forlade stedet igen. Alle siddepladser er blevet forsynet med afspærringstape. Bortset fra disse tiltag ligner Fredensborg Bibliotekerne heldigvis stadig det de er, nemlig biblioteker. Og med næsten 2.000 besøgende bare i de første to dage efter åbningen for de tre afdelinger til sammen, har borgerne i Fredensborg Kommune vist, at de ikke har glemt biblioteket.