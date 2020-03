Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen har et "byttehjørne", hvor borgerne kan stille ting, der kan genbruges af andre. Det har politisk opbakning. Her er det borgmester Thomas Lykke Pedersen, der i december 2017 indviede en renoveret genbrugsplads i Humlebæk. Foto: Allan Nørregaard

Klunseriet er reddet

Klunseriet er reddet

Fredensborg - 05. marts 2020

Nej tak, siger politikerne til Norfors ønske om at effektivisere »byttehjørnerne« på kommunens genbrugspladser.

Baggrunden for diskussionen er denne: Det skaber konflikter og det kræver til tider mange personaleressourcer, mener Norfors om de byggecontainere, hvor borgerne på genbrugspladserne i Humlebæk og Fredensborg kan sætte de ting, som andre måske vil have.

I stedet vil Norfors gerne ensarte klunseriet, så det kommer til at foregå via nødhjælpsorganisationernes butikker og ikke genbrugspladserne. Det skal ske ved at lave en lukket container, som borgerne kan sætte genbrugsting i - og derefter lade Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær udvælge de bedste ting, der er egnet til salg. Rent praktisk vil det betyde et farvel til borgernes klunseri, og det har skabt en del protester forud for mødet i Infrastruktur- og Trafikudvalget tirsdag aften.

En dum ide Politikerne sagde da også nej til anmodningen fra Norfors.

- Jeg er glad for, at vi bevarer det indtil videre. Jeg var imod det fra starten - jeg synes, at det er en dum ide. Det vil give mindre genbrug. Der er nogle ting, som folk gerne vil have, hvis de får det gratis - men ikke vil købe i en genbrugsbutik.

- Jeg synes, at det fungerer godt på Højvangen, hvor jeg tit kommer. Folk går ind og kigger, og medarbejderne er gode til at fjerne det, som har stået der længe. At der er problemer andre steder, skal ikke gå ud over det, der fungerer hos os, siger Flemming Rømer (DF), formand for Infrastruktur- og Trafikudvalget.

Han fortæller, at der tidligere har været udfordringer med folk, der stod på genbrugspladserne og ventede på, at de gode ting blev afleveret.

- Nu kan medarbejderne bortvise folk, der ikke har noget ærinde på pladsen. Derfor har vi ikke mere det problem, at nogle fylder en trailer med ting, som de sælger på deres eget loppemarked, uddyber han.

Carsten Nielsen (S) er enig:

- Genbrugsteltene er ægte genbrug, og det plæderer jeg for. Vi var enige om, at vi fortsætter med ordningen. Foreløbig, og med det mener vi indtil et møde med Norfors senere på året, hvor vi skal diskutere blandt andet den sag.

Borgernes glæde Carsten Nielsen medgiver, at der også sættes meget skrammel til genbrug, men han tvivler på, at medarbejderne på genbrugspladsen bruger mange ressourcer på at rydde op i det, som borgerne ikke tager med sig som genbrug. Det er så få ressourcer, at det modsvares af borgernes glæde ved at finde ting, som de kan genbruge, vurderer Carsten Nielsen, der fra studiebesøg i Næstved kender ordningen med særlige nødhjælpsorganisationer, der får lov til at videresælge de ting, der er brugbare og har værdi. Han mener blot ikke, at det er rette model for genbrugspladserne på Bakkegårdsvej i Humlebæk og på Højvangen i Fredensborg.