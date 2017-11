Klimatilpasning Kokkedal får klimapris

Ud over klimaprojektet i Kokkedal var også 14 andre projekter landet over nomineret. Blandt de nominerede var blandt andre Solrødgård Klima- og Miljøpark, der er et område syd for Hillerød og desuden også Kilen i Solrød, som er en kombination af regnvandsbassiner og byrum med fokus på bevægelse.

Det store klimaprojekt i Kokkedal blev indviet den 13. september og fik for alvor lov til på dagen at vise sin funktionalitet, da det regnede dagen lang.

- På kommunens vegne er jeg både stolt og beæret over dette store skulderklap fra de to vigtige organisationer. Klimatilpasning Kokkedal er et svendestykke i intensivt samarbejde på tværs af ejerskab og profession. Det er unikt, at man i Danmark kan håndtere byudvikling i denne størrelsesorden ved at koble klimaløsninger med sociale aktiviteter, udtaler han i en pressemeddelelse.