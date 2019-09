Allerede nu har Agenda 21-foreningen et areal til nyttehaver nær Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm. Da plejecentret blev udvidet, fik nyttehaverne et nyt areal, for området er kommunalt ejet og fleksibelt at udnytte. I begyndelsen af 2020 bliver der plantet en klimaskov nær Lystholm. Foto: Lars Skov (arkiv)

Klimaskov skal fylde en parcelhusgrund

Nær Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg er der et areal på størrelse med en moderne parcelhusgrund, som i begyndelsen af næste år bliver tilplantet med træer. Først skal arealet fræses, og derefter skal træerne plantes som kompensation for, at byrådspolitikerne og embedsfolk i kommunen forventes at bruge cirka 15 ton CO2 på flyrejser i sidste halvdel af 2019 og hele 2020.

Politikerne planlægger at plante 600 kvadratmeter skov ved Lystholm for at kompensere for halvandet års flyrejser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

