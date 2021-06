Klimakonference og høst af grønne idéer på ny hjemmeside

Når det handler om bæredygtighed, klima og den grønne omstilling, er der både potentiale og behov for at gøre endnu mere. Derfor inviterer Fredensborg Kommune til konference om klima og bæredygtighed torsdag den 19. august 2021 klokken 17.00 til 20.30 på Rådhuset.

- Byrådet er meget optaget af den grønne dagsorden, og hvordan vi skaber konkrete resultater. Vi ser frem til at høre fra borgere, foreninger og erhvervsliv, hvordan de ønsker, at en grønnere fremtid i kommunen skal se ud, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse.

Ambitionen med konferencen er, at deltagerne inspirerer hinanden og politikerne. For eksempel når det kommer til samarbejde om grønne løsninger, eller hvordan kommunen giver borgere og virksomheder de bedste muligheder for at begrænse deres klimaaftryk.

- Der er behov for handling både i forhold til klimaudfordringerne og presset på biodiversiteten. Vi er fra politisk hold klar over, at så mange som muligt skal tænke med, for at vi finder de bedste løsninger, lyder det fra formand for Plan-, Miljø- og Klimarådet Lars Simonsen i pressemeddelelsen.