Se billedserie De politiske systemer har jo gjort det før - skabt et systematisk grundlag for genanvendelse i stedet for blot at fylde skraldet i et hul på en fjern mark. Nu skal de politiske systemer op i gear endnu engang og få reduceret CO2-udslippet, og det skal kommunens Klimaråd hjælpe med. Formandskabet består af tre byrådsmedlemmer, der alle er nyvalgte i denne periode - fra venstre ses Mie Stattau (V), Louise Mehnke (S) og Bettina Bové (R).

Send til din ven. X Artiklen: Klimafeber på vej: Holdet, der skyder grønne ideer i mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Klimafeber på vej: Holdet, der skyder grønne ideer i mål

Systematik, tempo, gode løsninger og folkelighed. Om fire år skal Klimarådets resultater være lige så konkrete, som aktiviteterne ved genbrugspladsen i Kokkedal.

Fredensborg - 06. juli 2021 kl. 05:51 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Et godt greb om bunken med haveaffald - og ud over kanten, ned til alt det andet grønne, der er vokset for vildt og voldsomt i haven. Det er tydeligvis noget, som haveejeren har prøvet før denne torsdag. Ude langs siderne af genbrugspladsen står de store containere til alle de andre ting, vi smider ud, og trafikken er livlig. Der er ingen tøven, når bilerne kører ind. Bilisterne har prøvet det hele før. Den samme selvfølgelighed, og det samme tempo, vil Klimarådets formandskab gerne overføre til en række andre ideer og initiativer, som de arbejder med i et panel af borgere, der samlet set er lige så stort som byrådet.

Netop derfor har formand Louise Mehnke (S) og de to næstformand Mie Stattau (V) og Bettina Bové (R) valgt dette sted til en snak om, hvordan klimaindsatsen skal op i gear.

Der skal ske endnu mere - og det skal ske hurtigere, og de har hver især en række pointer og mærkesager, som de gerne vil kæmpe for. Mie Stattau lægger ud:

Louise Mehnke (S) ser en del af sin formandsrolle som en ambassadørrolle, der skal sikre folkelig forandring - og en kilde af gode ideer.

- Vi skal have lavet et samarbejde mellem flere kommuner, så vi sikrer en endnu bedre udnyttelse af det affald, vi afleverer. Nu begynder vi at sortere plastik, og der er stadig et rygte om, at det meste køres til Tyskland, hvor det bliver brændt af. Der skal vi simpelthen have en ordentlig løsning, og vi skal have sat mere gang i Norfors grønne omstilling til bæredygtig fjernvarme. Så må Hørsholm Kommune aflevere formandskabet i Norfors til Fredensborg Kommune for at få sat gang i den proces, siger Mie Stattau (V) og fortsætter:

- Norfors og Fredensborg Kommune skal lave en bedre kommunikation om de områder, hvor der planlægges fjernvarme. Ellers risikerer vi, at borgerne allerede enkeltvis har investeret i varmepumper, når fjernvarmen kommer, og så er de ikke længere interesserede.

Kort vej til handling I sit arbejdsliv er Mie Stattau ansat som leder i IDA-forsikring, der tilbyder forsikringer til ingeniører og it-uddannede, og hun har en meget faglig tilgang til emnet og får mange input fra fagbladet Ingeniøren.

Varmepumper ud i Øresund er en ide, der vil være oplagt for en kystkommune som Fredensborg Kommune, men landsdækkende regler sætter begrænsninger. Teknologien vil i det små og meget lokalt reducere temperaturen i Øresund, men det er i så lille skala, at politikerne skal tillade det, mener hun. Imidlertid kræver det et politisk pres på Folketinget, og det pres skal øges - også i andre sager, fastslår Mie Stattau.

Bettina Bové (R) ser et stort potentiale i at yde rådgivning og hjælp til kommunens 4000 virksomheder, hvor halvdelen har en størrelse, hvor klimarådgivning vil give mening.

- Vi skal have det systematiseret på en måde, hvor det ikke alene er et valgfrit tilbud som nu - vi skal finde en løsning, hvor flere bliver en del af det, siger hun, og dermed taler hun ikke om direkte tvang, men om at øge samarbejdet med virksomhedsnetværk og eksempelvis også grundejerforeninger for at få endnu flere til at tage imod tilbuddet.

Fakta Klimarådet blev nedsat af byrådet tidligere på året og har 27 medlemmer, der repræsenterer erhverv, foreninger, ungdomliv og voksenliv.

Opgaven er at indfange de gode ideer, der kan bidrage til CO2-reduktioner og fungere som katalysator for, at de gode ideer bliver gennemført.

Læs mere på www.klima.idestorm.dk Naturligvis kræver det også medarbejdere på rådhuset, og det er Bettina Bové politisk klar til at investere i klimakampen.

Borgernes engagement For nylig kunne Coloplast fortælle, at virksomheden investerer 250 millioner kroner i Coloplasts grønne omstilling, og cirka 100 millioner kroner skal bruges på at ansætte 44 medarbejdere, der på verdensplan skal gennemføre den ambitiøse plan.

Hvorfor nyansætte? Fordi det er svært både at løse kerneopgaverne og samtidig koordinere og udtænke alle de ting, som den grønne omstilling kræver. Er det en model, som formandskabet kan se en pointe i? Der bliver nikket, men uden blankocheck og med forbehold, for det kræver jo også de rette medarbejdere.

Louise Mehnke (S) advarer som formand også imod et aspekt, som Klimarådet ikke må glemme: Borgernes engagement, også i de små ting.

- Jeg ved ikke så meget om fjernvarme og varmepumper, som du gør, Mie, siger hun med et anerkendende smil og fortsætter:

Bettina Bové (R) ser et kæmpe potentiale i at få hul på rådgivningen til kommunens mange mindre firmaer.

- Jeg kan næsten blive helt nervøs for selv at åbne munden, når det handler om noget teknisk, men i Klimarådet skal det jo ikke være sådan, at man er nervøs for at komme med forslag. Jeg vil gerne være ambassadør for, at vi alle kan komme med forslag til at nedsætte CO2-forbruget, og at vi alle selv kan gøre noget med vores handlinger. De ideer skal vi også have frem, fordi der er nogle lavthængende frugter. Og så skal vi efter valget have mere end to måder årligt i Klimarådet. Det kan godt lade sig gøre, når vi har et Handicapråd, der mødes op mod 10 gange om året, siger Louise Mehnke (S).

Et løfte på tværs Undervejs i interviewet og larmen fra den travle genbrugsplads blev der også sagt andre ting. Om flere ladestandere til elbiler, herunder også ved rådhuset. Om gamle lokalplaner, hvor det ikke er tilladt at opsætte solceller - de skal ændres i en fart, men det er omkostningstungt i arbejde og høringer.

Om hurtigt at finde arealer til solcelleparker.

Hvornår sker det så?

Ja, forleden torsdag blev der indgået en aftale med udsigt til vandtårnet. »Der kommer til at ske endnu mere, hvis vi bliver genvalgt«. Det var løftet fra de tre byrådspolitikere, der indtil valget har formandskabet i Klimarådet.

Mie Stattau (v) presser på for at få koordineret og informeret om de teknologiske løsninger og få nedbrudt politiske barrierer.