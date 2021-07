Klima-kabaret om forbrug, madspild og alt det, der fylder

Der er ingen løftede pegefingre selvom temaet for så vidt er alvorligt nok. Men når Madam Mangor-teaterfolkene inviterer til en klima-kabaret, så er kan publikum være sikker på, at den er tilsat CO2-neutral lattergas.

En kabaret minder på mange måder om en revy, men kabaretten åbner for flere muligheder - også de mere alvorlige. Men bare rolig: forestillingen »Hvem ta'r skraldet« vil udover sange og tekster om vores forbrug og alt det affald, der kommer ud af det, også indeholde et komisk blik på vores livsstil.

For at Madammen ikke skal blive beskyldt for "green-wash", er alt hun sætter på scenen genbrug. Og når det kommer til CO2, har hun regnskabet i balance. Madammen skaber sin nye scenografi og sine kostumer af alt det, hun kan finde på lodsen og på sit lager.

- Vi har også været på jagt i alt det "kultur-gods" der er smidt ud. Vi har hevet det bedste af det op af containerne, så vi kan servere det for dig. Vi har støvet skønne sange af; sange som var alt for gode til at ende i forbrændingen. Kun de aktuelle sketches og dialoger er produceret helt fra ny, og "udledningen" fra dem bliver et komisk blik på danskernes forbrug og madspild, samt kampen for at komme af med alt det, der fylder på loft og i kælder, lyder det fra Thomas Malling og Jane Wesley.