Klatretyv på Kullabergvej

Lørdag klokken 20.32 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om et indbrud på Kullabergvej i Humlebæk. Her havde en tyv brugt en stige til at kravle op til et vindue på 1. sal. Det blev knust, inden tyven gennemrodede villaen. Derfor er der endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.