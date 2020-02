Klassisk rock på Kulturstationen

Hvis man var ung i 70'erne eller af andre grunde er vild med musikken fra Clapton, Dylan, Beatles, Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young og de andre koryfæer fra dengang, så bør man lægge vejen forbi Kulturstationen, Humlebæk Center 44 i Humlebæk lørdag den 29. februar. Det er trioen The Veterans, der spiller op til dans med en perlerække af fede numre fra 70'erne og omliggende årtier.

De tre medlemmer af trioen, Erik Andersen, Mogens Ostermann og Carl-Johan Rosenberg har dyrket mange slags musik, men aldrig glemt den klassiske rock fra deres egen ungdom i 70'erne. De har nok at tage af, når de genfinder og finpudser numrene i et lydisoleret havehus i det nordlige Humlebæk.

The Veterans har også en blødere, til tider jazzet side, som bandet først på aftenen giver prøver på i en semiakustisk indledning med mange trestemmige arrangementer. Senere skruer bandet mere op for forstærkerne og spiller klassisk rock på en måde, det er svært at sidde stille til.