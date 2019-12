I det første år gælder Whistleblower-ordningen kun for kommunens ansatte, men det er tanken, at Fredensborg Forsyning også skal have en ordning. Foto: Allan Nørregaard

Klar til whistleblowere, men med et hængeparti

Whistleblowerordningen blev foreslået af Venstre i Fredensborg Kommune og har været på vej igennem det politiske system og bliver godkendt på byrådsmødet mandag aften. Det bliver advokatfirmaet Dahl, der faciliterer ordningen, og dermed får medarbejderne garanti for, at en henvendelse bliver juridisk håndteret også uden for rådhuset. Af bilaget fremgår det, at eksempelvis forsyningsselskaberne ikke er omfattet af ordningen, og det gav politisk debat på det seneste møde i Økonomiudvalget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her