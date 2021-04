Klar til hovedrengøringen af naturen i kommunen

"Du kender det sikkert. Et cigaretskod mellem tæerne på stranden eller en øldåse smidt på stien, hvor du går. Det er bare irriterende, for slet ikke at tale om alt det plastik, der flyder rundt. Affald i naturen er til gene for mennesker og kan være til skade for dyrene," skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.