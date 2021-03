Vi har drøftet den i budgetforligskredsen, og vi er enige om, at valget bliver digitalt. Det er ikke så meget det økonomiske aspekt, men det praktiske i afviklingen af valget, som det bliver vanskeligt at få på plads, forklarer Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget. Foto: Kim Rasmussen

Klar til at lade hver tredje stemme blive hjemme i sofaen

Fire kommuner kunne for fire år siden organisere fremmødevalg til Seniorrådet, og de havde en markant højere valgdeltagelse end de kommuner i Nordsjælland, der overgik til digitalt valg med mulighed for at brevstemme.

Forleden redegjorde Danske Ældreråd for, hvad fremmødevalg har af betydning for stemmeprocenten. I runde tal et fald fra 63 procent ved fremmødevalg til det halve ved digitalt valg, baseret på erfaringer fra valg for fire år siden.