Se billedserie Det er denne afslutning ud mod Gl. Strandvej, der har udløst massive protester i lokalområdet. Den endelige afgørelse er udskudt mindst en måned.

Klar melding i omstridt byggesag: Vil fastholde luft i cirklen

Politikerne står i kø for at stoppe en massiv, monoton afslutning af Sølyst Strandpark-bebyggelsen mod Gl. Strandvej. Det skal nu undersøges, om en nedrivning af forvalterboligen automatisk giver bygherren en byggeret til nye boliger.

Fredensborg - 15. april 2021 kl. 05:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Selvom seks boliger ud mod Gl. Strandvej ikke kræver en støjvold, har et enigt Plan-, Miljø- og Klimaudvalg tirsdag aften sagt nej til at lade forvalterboligen erstatte af en cirkulær bebyggelse. Det sker, selvom der i den gamle lokalplan er skitseret byggefelt til to-tre boliger. Pointen er, at hvis forvalterboligen bevares som i den oprindelige plan, bliver bebyggelsen ikke nær så massiv - og den luft i byggeriet ønsker politikerne at bevare, også efter en nedrivning af den meget forfaldne forvalterboliger.

- Vi har et politisk ønske om at arbejde videre ud fra den eksisterende lokalplan, og det vil sige, at der kun er et byggefelt på to-tre boliger ud mod Gl. Strandvej. Derudover har vi forvalterboligen, og vi har bedt om at få et oplæg til vores næste møde. Det skal beskrive muligheden for ikke at få boliger i stedet for forvalterboligen.

- I den eksisterende lokalplan er der en samlet byggeret, hvor en del kvadratmeter er direkte er knyttet til forvalterboligen, der skulle bevares. Nu vil bygherre rive forvalterboligen ned. Kan I så ikke politisk stille krav om, at hvis forvalterboligen rives ned, udgår den byggeret, der er knyttet til forvalterboligen?

- Det er netop det, vi skal have undersøgt, men det er ikke helt enkelt, siger Lars Simonsen.

Forvalterboligen udgør efterhånden en sikkerhedsrisiiko i området, og alle har erkendt, at den ikke kan bevares som den står nu. Bygherren undskylder sig med, at en tidligere ejer har misholdt den - spørgsmålet er, om en nedrivning skal give byggeret til erstatningsboliger?

Thomas von Jessen (K) tegner den konservative linje i sagen, og han stemmer imod ethvert forslag om, at nye parkeringspladser placeres ud mod de fredede arealer. Også han fastholder et fokus på den oprindelige lokalplan.

- Helt generelt mener vi Konservative, at borgerne skal have tillid til de lokalplaner, som vi vedtager, og det betyder, at vi kun meget sjældent skal ændre vedtagne lokalplaner. Ellers ved folk jo ikke, hvad de kan regne med. Derfor skal udgangspunktet være den oprindelige lokalplan, siger Thomas von Jessen og understreger, at den jo beskriver en forholdsvis åben afslutning ud mod Gl. Strandvej, hvor der er kig ind i bebyggelsen.

Giv bygherren to valg Carsten Bo Nielsen (V) understreger, at byrådet er bundet af den lokalplan, der blev vedtaget i 2006 - og den afgør arkitekturen i området. Hvis man ikke synes om bebyggelsens arkitektur, er det således politikerne fra dengang, som man skal holde ansvarlig.

Han mener ligesom Thomas von Jessen, at parkeringspladserne skal placeres inden for cirklen og ikke ud mod de åbne, fredede arealer.

Nu har politikerne mulighed for at afgøre forvalterboligens fremtid, og her siger Carsten Bo Nielsen.

På skitsen her ses forskellen på den oprindelige plan (til venstre) og den nye ejers ønske om at færdiggøre cirklen, så den også er cirkelformet på byggefeltet tættest på Gl. Strandvej.

- Jeg ser gerne, at bygherren får to valg. Enten nedrives forvalterboligen og genopføres med et ydre udseende, der svarer til den oprindelige forvalterbolig. Inde bag murene kan der bygges efter de moderne krav til isolering. Hvis bygherren ikke ønsker at genopføre forvalterboligen, må bygherren give afkald på de kvadratmeter, der lå i forvalterboligen, siger han og tilføjer:

- Jeg ved godt, at det vil være dyrt at genopføre forvalterboligen, også dyrere end det standardbyggeri, som bygherren vil bygge i stedet. Men på sigt kan der være et afkast.

Penge i det smukke? Samme spor er Hanne Berg (SF) inde på i sin holdning til sagen.

- Politisk ville jeg ønske, at vi kan stille krav om, at der slet ikke bygges de sidste boliger ud mod Gl. Strandvej, fordi det fører til overbebyggelse af området. Det kan godt være, at ejeren har en byggeret, men så må den byggeret opgives, siger Hanne Berg, der afviser, at det en utopisk, urealistisk tilgang til emnet, når der er en økonomisk gevinst forbundet med en byggeret.

- Jeg synes, at vi alle sammen har et ansvar for at forvalte vores boligområder, så de bliver smukke - også en bygherre. Og der kan også opstå en langsigtet gevinst ved at bygge noget, der er ikke virker skæmmende i et område, siger hun.

Carsten Nielsen (S) oplyser, at Socialdemokratiets holdning længe har været klar.

- Vi skal have så få nye boliger som muligt, når forvalterboligen rives ned. Socialdemokratiet mener, at det åbne kig ind mod skorstenen skal bevares, og derfor er vi imod, at der bygges seks boliger ud til Gl. Strandvej, siger Carsten Nielsen, der personligt ser det som en utopi, at bygherren vil nedrive forvalterboligen for at genopføre den i en kopi med tidssvarende klimasikring.

Bygherren får desuden et klart nej til at hæve terrænet en meter til kote 11,3. Det var der bred enighed om, og derfor udløste det ingen større diskussion af fordele og ulemper.

