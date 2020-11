Oktober 43 består af en 3 x 3 meter svævende flise i lys grå granit med 2,30 meter tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land. Illustration: Fredensborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Klagenævn: Monument må placeres på Peder Mads Strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klagenævn: Monument må placeres på Peder Mads Strand

Fredensborg Kommune får lov til at opstille Mindesmærket Oktober 43 på Peder Mads Strand syd for Sletten Havn

Fredensborg - 10. november 2020 kl. 09:52 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Miljø- og Fødevareklagenævnet tillader nu Fredensborg Kommune at opstille Per Arnoldis monument "Oktober 43" på Peder Mads Strand i Humlebæk til minde om de danske jøders flugt i oktober 1943.

"Oktober 43" består af en 3 x 3 meter "svævende" flise i lys grå granit med 2,30 meter tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land.

I oktober 1943 lykkedes mange jøder med at flygte til Sverige med små både, som afgik fra Peder Mads Strand lidt syd for Humlebæk. Denne store og internationale kendte begivenhed kan og må Fredensborg Kommune - sammen med en række fonde - nu markere ved at opstille monumentet "Oktober 43" på netop Peder Mads Strand.

Kystdirektoratet havde ellers givet afslag på ansøgningen om denne placering, men den afgørelse har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop ændret.

Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Det helt rigtige sted "Jeg er glad for, at vi nu kan markere denne vigtige del af vores fælles historie på det helt rigtige sted i Humlebæk, hvorfra så mange jøder blev sejlet afsted til sikkerhed i Sverige i 1943. Derfor vil jeg gerne takke Miljø- og Fødevareklagenævnet for at dispensere for naturbeskyttelsesloven for netop at kunne sikre den historisk korrekte placering af monumentet," siger han i en pressemeddelelse.

Nævnets afgørelse vækker også stor glæde hos kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen:

"Per Arnoldis monument markerer på allerbedste vis, hvordan det lykkedes danskerne at redde størstedelen af vores jøder fra den sikre død ved at sejle dem til Sverige over Øresund. Danskernes indsats er kendt verden over og markeret med talrige mindesmærker. Det særlige ved Peder Mads Strand er, at beliggenheden her skaber en fysisk sammenhæng, der understreger hele Humlebæk/Slettens rolle i aktionen- altså et unikt historisk rum, der er værd at bevare. Derfor var det vigtigt for os, at monumentet netop blev placeret her. Og det lykkedes altså, og derfor glæder jeg mig inderligt over Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse," siger hun.

Svævende flise Per Arnoldis monument "Oktober 43" består af en 3 x 3 meter "svævende" flise i lys grå granit med 2,30 meter tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættende neutrale Sverige, men er endnu på land.

Kunstværket koster knap 2,2 mio. kr. at realisere, men alle midlerne til projektet er doneret af fonde. Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har hver doneret 750.000 kr. til projektet, Solar Fonden har doneret 600.000 kr., og Knud Højgaards Fond har doneret 300.000 kr.

Peder Mads Strand ligger lige syd for det nuværende Slettenhus, som under besættelsen hed Hotel Gylfe og var mødested for danske frihedskæmpere og gemmested for jøder i oktober 1943, inden de blev sejlet fra Sletten Havn til Sverige.

Kysten syd for Sletten Havn tjente i oktober 1943 som udskibningssted for en stor del af de danske jøder, der af deres landsmænd blev reddet til Sverige. For at forhindre flugt var alle joller og mindre både i 1943 af besættelsesmagten beordret væk fra kysten. Da der blev stærkt brug for dem, var mange gået til, tørret ud, blevet utætte og uanvendelige.

Fredensborg Kommune ønsker, at monumentet kan indvies omkring den 4.-5. maj 2021 på årsdagen for Danmarks befrielse.