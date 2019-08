Norfors Genbrugsgård, tidligere Toelt Losseplads, ligger for enden af en vej, der stikker ud mellem markerne - med Kvistgårdhusene på den ene side og Toelt Landsby på den anden side - begge med nogle hundrede meters afstand. Norfors har planlagt at køre sorteringsaffaldet fra fire kommuner til genbrugsgården for at omlaste det.

Send til din ven. X Artiklen: Klage presser affaldsgenbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klage presser affaldsgenbrug

Fredensborg - 06. august 2019 kl. 04:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sortering af affald i fire kommuner rammes af klagesag, der har sendt planlagt sorteringsanlæg til tælling.

Læs også: Naboer til omstridt losseplads har fået kort pusterum

Efter planen skal sorteringsaffaldet fra fire nordsjællandske kommuner køres til Toelt Losseplads ved Humlebæk for at blive omlastet og videresolgt til de virksomheder, der kan genbruge affaldet. Problemet er blot, at et planlagt sorteringsanlæg endnu ikke er godkendt.

Planklagenævnet har netop afgjort, at Fredensborg Kommunes tilladelse fra oktober sidste år er så mangelfuld, at Planklagenævnet har afvist at tage stilling til selve kernen i en klage fra de nærmeste naboer. Det betyder, at sorteringsanlægget bliver yderligere forsinket end de otte måneder, som klagesagen allerede har kostet affaldsselskabet Norfors. Sorteringsanlægget er nødvendig for, at borgerne i Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Fredensborg Kommune kan sortere deres affald i glas, pap, papir og plast ude i de enkelte hjem.

- Det er en sag, som vi nu skal diskutere med Norfors og de andre kommuner. Om det vil betyde forsinkelser i sorteringen af affald, er endnu for tidligt at sige. Det kan være, at Norfors kan finde en midlertidig løsning. Fredensborg Kommune står for myndighedsbehandlingen af selve tilladelsen, forklarer Thomas Barfoed, forvaltningsdirektør i Fredensborg Kommune.

Naboerne til Toelt Losseplads glæder sig over, at de har fået et pusterum.

- Vi har et ønske om, at politikerne løfter sig selv ud af den nuværende situation og revurderer hele sagen, når de behandler sagen næste gang, siger Finn Jensen fra Toelt Landsbylaug, der mener, at landområdet ved Humlebæk ikke kan bære trafik og støjgener fra et sorteringsanlæg for fire kommuner.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ærgrer sig over sagen, men han understreger samtidig, at politikerne har en bunden opgave - særlig Fredensborg Kommune er bagud med sorteringen af affald. Det sker nemlig slet ikke.

- Nu ser vi på sagen igen, men jeg vil ikke lægge mig fast på noget - heller ikke, om vi skal til at lave en egentlig ny lokalplan. Det må forvaltningen komme med et oplæg omkring, siger Lars Simonsen.

Læs mere om emnet i de tilknyttede sn.dk+ artikler