Karlebo Kirke har i forvejen arrangeret flere julegudstjenester end normalt. Blandt andet holder kirken også gudstjenester dagen inden juleaften, og det samme gør sognets to andre kirker, Nivå Kirke og Egedal Kirke. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kirker vil leje gymnastikhal for at få plads til alle til jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kirker vil leje gymnastikhal for at få plads til alle til jul

Corona-restriktionerne sætter en stopper for fyldte kirker til jul. Karlebo Sogn har tænkt i nye baner for at få plads til alle

Fredensborg - 06. november 2020 kl. 05:47 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

For mange hører det traditionerne til at gå i kirke juleaften, men som med så mange andre begivenheder, bliver de traditionelle julegudstjenester også ramt af corona-restriktionerne. I stedet for at fylde kirkerne helt op - så alle sidder tæt, og nogle måske må stå op - er der nu begrænsninger på, hvor mange kirkerne kan lukke ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger