Kirke får lov til at leje Egedalshallen til julegudstjeneste

På grund af pladsmangel har Fredensborg Kommune givet Karlebo Sogn lov til at leje Egedalshallen i Kokkedal til julegudstjeneste

CORONA På grund af coronarestriktionerne er pladsen i Karlebo Kirke blevet for trang til at holde julegudstjeneste. Derfor har Karlebo Sogn søgt om lov til at holde julegudstjenesten den 24. december i Egedalshallen i Kokkedal.

Sagen blev tidligere på ugen behandlet i Fritids- idrætsudvalget og her fik Karlebo Sogn lov til at leje Egedalshallen for at holde gudstjenesten. Samtidig har udvalget givet forvaltningen i Fredensborg Kommune bemyndigelse til fremadrettet at træffe afgørelser i lignende sager, så længe lejer betaler markedsleje og driftsomkostninger i forbindelse med lejen.

Coronarestriktioner Karlebo Song har fået problemer med pladsen efter coronarstriktionerne. Derfor har sognepræst Jørgen Sejergaard der på vegne af Karlebo Sogn, søgt Fredensborg Kommune om lov til låne eller leje Egedalshallen til at holde juleaftensgudstjenesten den 24. december kl. 14.30.

I ansøgningen skriver Jørgen Sejergaard, at de på grund af coronarestriktionerne ikke kan være så mange i kirken, som de plejer. For selvom sognet har udvidet antallet af gudstjenester og også afholder gudstjenester dagen før, er der alligevel ikke plads nok.

"Der skal holdes en gudstjeneste med salmer og en prædiken om juleevangeliet og Jørgen Sejergaard håber meget, at de kan få ja til denne ansøgning, for ellers må de afvise mange juleaften," fremgår det af ansøgningen.

Må leje ud til markedspris Fredensborg Kommune har hjemmel i loven til at lade Karlebo Kirke afholde julegudstjeneste i Egedalshallen mod betaling af markedslejen og driftsomkostningerne.

Men blandt de mange love og regler som en kommune er underlagt er blandt andet folkeoplysningsbekendtgørelsen

Ifølge den skal der dog være særlige omstændigheder til for at kommunen kan leje hallen ud, da en kommunen som hovedregel ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Ingen tilskud I forbindelse med sagsbehandlingen bemærker forvaltningen, at der er tale om en særlig situation på grund af coronapandemien og det er en enkelt gudstjeneste i år.

Kommunen må heller ikke give tilskud til kirkelige handlinger og derfor skal udlejen være i begrænset omfang og til markedsprisen.

Fredensborg Kommune har dog tidligere givet tilladelse til udleje Egedalshallen på markedsvilkår til religiøse formål, fremgår det af dagsordenen hvor forvaltningen henviser til en lignende sag fra 2014. Her blev hallen lejet ud til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening, der afholdte fredagsbøn i hallen.

Til markedsprisen Ifølge forvaltningen koster det 700 kroner i timen at leje den 800 kvadratmeter store idrætshal. Kommunen må ikke have udgifter i forbindelse med arrangementet, så ud over markedslejen skal kirken også betale driftsomkostningerne, herunder udgifter til den tid, som kommunens medarbejdere bruger på at åbne dørene varme hallen op, sætte stole op og gøre rent.