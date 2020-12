Der bliver ikke mulighed for at gå til julegudstjeneste i Strandvejskirken i Humlebæk. Screendump fra strandvejskirken.dk.

Kirke aflyser alle julegudstjenester

Der bliver ikke mulighed for at gå til julegudstjeneste i Strandvejskirken i Humlebæk, for På grund af høje smittetal bliver alle planlagte arrangementer aflyst frem til den 3. januar.