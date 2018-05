Kig forbi og prøv et instrument

Aftenen indledes med en mini-koncert, hvor musikskolens karruselhold og et nydannet kor vil spille og synge. Derefter indtager musikskolelærerne skolens lokaler og alle fremmødte vil få mulighed for at prøve at spille de forskellige instrumenter og tale med de lærere, der underviser på skolen. På dagen er der selvfølgelig mulighed for tilmelding til holdene for det kommende skoleår.