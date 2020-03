Kenya fik skolebøger, og byen købte bolsjer

Lions Fredensborg er blevet mere synlig i gadebilledet - her er det sidste års juletræstænding i Fredensborg, hvor Hans Dalsgaard og mange andre aktive medlemmer solgte bolsjer. Foto Allan Nørregaard

Fredensborg - 17. marts 2020

Medlemstallet stiger igen i Lions Club, der netop har støttet initiativer i Kenya.

I begyndelsen af februar var to af medlemmerne i Lions Club Fredensborg på privat ferie i Kenya.

Inden de tog af sted, havde klubben bevilliget 5.000 kroner til skolebøger til børnene på det skoleprojekt i Mchang'a . Det er en skole, som klubben støtter sammen med en fransk og en tysk Lionsklub.

Bøgerne blev indkøbt i Mombasa og blev afleveret på skolen af de to Lions-medlemmer, der også så den nye køkkenbygning og det nye toilet. Byggerierne er lavet for de 25.000 kroner, som Lions Club Fredensborg donerede i anledning af klubbens 50-års jubilæum i september 2019.

- Lions i Fredensborg har været lidt for nedadgående medlemstal, men det er nu på vej stille op igen, da vi er begyndt at gøre mere for vores synlighed. Det er vejen frem blandt andet til flere medlemmer og flere indtægter til uddeling til værdigt trængende mennesker lokalt, nationalt og internationalt, fortæller Hans Dalsgaard, præsident for Lions Club Fredensborg, i en pressemeddelelse.

Siden 2001 har Lions gennem sin internationale hjælpeorganisation, LCIF, bidraget til at vaccinere børn mod mæslinger, som i mange lande uden for den vestlige verden er et alvorligt problem.

For hver krone Lions indsamler, lægger Bill & Melinda Gates Foundation 50 øre oven i, og for cirka syv kroner kan man vaccinere et barn.

Lions Fredensborg har indtil videre tjent 3300 kroner ved at sælge glas med bolsjer blandt andet ved juletræstændingen i Fredensborg og Slotsmarkedet i september. Det blev til vaccine til 700 børn. - Bolsjesalget vil også fremover være en af vores aktiviteter, understreger Hans Dalsgaard, der er præsident for Lions Fredensborg.