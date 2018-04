Kendt socialdemokrat og idrætsmand vil i Folketinget

Socialdemokratiet i Fredensborg indstiller enstemmigt Per Frost Henriksen som Fredensborgkredsens folketingskandidat.

Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling søndag d. 8. april peget på Per Frost Henriksen som ny folketingskandidat.

Det skriver Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune i den pressemeddelelse.

Fredensborgkredsen skal på kommende repræsentantskabsmøde d. 22. april vælge hvem der opstilles som folketingskandidat i Fredensborgkredsen, som består af partiforeningerne i Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Per Frost Henriksen udtrykte glæde og stolthed ved at Borgmester Thomas Lykke Pedersen har opfordret ham til at opstille som folketingskandidat og hans opstilling bakkes op af en enig byrådsgruppe, partiforeningsbestyrelse og generalforsamlingen.

Per er 59 år og har 30 års politisk erfaring og sidder i Fredensborg Byråd som formand for Børne- og skoleudvalget, medlem af økonomiudvalget samt fritids- og idrætsudvalget og er gruppeformand for byrådsgruppen.