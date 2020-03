Kendt forsker kommer til biblioteket

Holger Bech Nielsen vil fortælle om, hvordan man inden for den teoretiske fysik stadig arbejder med at finde en model, der kan forklare alle fysikkens love på en og samme gang. Her kommer vi blandt andet ind på Strengeteorien, Bohrs standardmodel og fundet af Higgs partikel - Guds partikel - som Holger Bech Nielsen forudsagde eksistensen af allerede i 90'erne. Higgs var en manglende brik - men fundet af den forklarer langt fra alt, så Holger Bech Nielsen vil også give en status for, hvor forskningen befinder sig i dag.