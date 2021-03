Kastede kokain ud af bilen og kørte derefter galt

Det gik helt galt for en 21-årig mand, da han onsdag klokken 16.44 kom kørende ad Kongevejen nær Fredensborg og blev set af betjentene i en patruljevogn. Da de forsøgte at stoppe den 21-årige, kastede han først en genstand ud af bilens ene vindue - og derefter kørte han væk i høj fart.

Kort efter påkørte han en anden bil, der holdt stille og fortsatte 300-400 meter mod kørselsretningen, inden betjentene fik bilen standset. Den 21-årige mand, der har ukendt adresse, fik narkometeret til at slå ud for Cannabis, og derfor blev han sigtet for at køre i påvirket tilstand. En blodprøve skal nu dokumentere, hvor meget han var påvirket af euforiserende stoffer. På grund af den hasarderede kørsel blev han også sigtet for det, og da betjentene fandt ud af, hvad den 21-årige havde kastet ud ad vinduet - ja, så kom er en ny sigtelse.