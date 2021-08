Karlebo klar til sommerfest

"Det betyder meget for Karlebo Idrætsforening, at vi hvert eneste år kan holde en hyggelig sommerfest, og at traditionen med gratis adgang fastholdes - alle er velkomne i Karlebo," siger formand for Karlebo Idrætsforening Henrik Greiffenberg og fremhæver, at der i år er satset meget på det musikalske med et bredt musikprogram lørdag.