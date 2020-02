Karlebo Bokseklub fik størstedelen af DIF og DGI's støttemidler til foreninger i Fredensborg Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Karlebo fik størst glæde af støtte til idræt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlebo fik størst glæde af støtte til idræt

Fredensborg - 15. februar 2020 kl. 11:26 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DIF og DGI uddelte sidste år 185.000 kroner til idrætsforeningerne i Fredensborg Kommune. Det kom især motionister i Karlebo til gavn, for bokseklubben modtog størstedelen af den samlede støttebevilling, mens også den lokale frisbee-golf klub fik en økonomisk håndsrækning.

Derudover fik Fredensborg Golfklub 28.000 kroner, Nordsjællands Karate Akademi 27.500 kroner og Nivå Kokkedal Badmintonklub 15.000 kroner.

I 2019 har DIF og DGI's foreningspulje på baggrund af ansøgninger uddelt penge til forskellige initiativer i kommunen. Der er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

Også Fredensborg Golfklub, Nordsjællands Karate Akademi og Nivå Kokkedal Badmintonklub fik støttemidler.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre står bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Gør drøm til virkelighed

For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger. I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

- Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI i en pressemeddelelse.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI's foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget penge.