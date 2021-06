Se billedserie 14 lokalborgere i Langerød har, efter hegnet blev sat op, givet tilsagn om stiens eksistens til Morten Kalland, der er tovholder på sagen. Flere beboere bemærker, at de har brugt stien længe. Der er således både postulater om brug af stien i løbet af 00?erne, 1990?erne, 1980?erne og en enkelt beretning, der går tilbage til 1955. Morten Kalland og Jens Ramsing er her fotograferet dér, hvor de mener, stien begyndte, og hvorfra man altså kunne gå til Danstrup Hegn, der kan anes i baggrunden. Foto: Thomas Kellermann

Kampen om en lille sti er blevet til en lokal krig

En gruppe lokalborgere påstår, at der er tale om et overgreb på lokalsamfundet, efter en gårdejer helt selv og uden lovhjemmel har blokeret for en sti, de mener har været brugt flere årtier. Det ser gårdejeren imidlertid anderledes på.

Fredensborg - 04. juni 2021 kl. 06:45 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Morten Kalland og Jens Ramsing er oppe på den helt store klinge, når de forsøger at sætte ord på deres frustrationer og det, de mener er foregået.

Selvtægt, et overgreb på lokalsamfundet og meningsløs egoisme er bare nogle af de gloser, der dukker op, når forsøger at forklare forløbet omkring en sti mellem Langerødvej og Danstrup Hegn. Det er historien om en oprevet gruppe lokalborgere, fjendtlighed og en indtil videre uafsluttet sag.

Hvis man skal forstå baggrunden for, hvorfor de to lokalborgere fra Langerød sidder med fægtende arme, skarp artikulation og kradsbørstig retorik, skal man forstå det principielle i, hvad en sti på få hundrede meter kan betyde for et lokalsamfund.

For den forbinder ikke alene landsbyen Langerød med skoven Danstrup Hegn. Den er også lig med sammenhængskraft i lokalområdet, hvor borgerne kan benytte den til gåture, motion, komme fra den ene ende af lokalområdet til den anden og finde vej til Langerød Station, også kendt som »Trinbrættet«, lyder det.

Stien, de 14 lokalborgere mener lå mellem skoven og Langerødvej, henvises til som en såkaldt trampesti, hvis definition er en sti i naturen, der er opstået ved, at folk jævnligt går det pågældende sted.

- Du skal nu gå en større omvej på en meget trafikeret vej, for at komme til Danstrup Hegn. Sammenhængen i området er blokeret, og beboernes adgang til rekreative områder er besværliggjort, siger Morten Kalland, som er sekretær i Stigruppen under Langerød Landsbylaug, som Jens Ramsing også er en del af.

- Det er ikke, fordi man dør af ikke at have let adgang til rekreative områder og motion. Men det har en værdi for folk, og personligt er jeg indigneret og forundret over den tåbelighed, der ligger i, at nogen gør sådan noget her, uden at gå i dialog med folk. Det kan ikke genere ham en meter, at folk går i det skel, tilføjer han.

Privat ejendomsret Med »skel« henviser Morten Kalland til, at stien ligger i det yderste af gårdejerens grund. Det er ejeren af denne, det såkaldte Brogården, David Witt, der har sat hegn op.

Han mener, at der er tale om, at lokalborgere tidligere har taget sig den frihed og gået langs grunden, selvom de ikke måtte, hvilket han gjorde klart i et skriv til Landsbylauget, som Stigruppen har tilsendt Frederiksborg Amts Avis.

- Brogården har ligget stille i mange år, hvilket har resulteret i at der er 'nogen' som har taget visse friheder, som krænker Grundlovens § 73 (hvor ejendomsretten er ukrænkelig), lyder det blandt andet.

Her løber den sti, lokalborgerne mener har været der flere årtier, som forbinder Langerødvej med skoven Danstrup Hegn.

- Vi vil gerne have et godt naboskab med jer alle, men et godt naboskab betyder også, at man respekterer hinanden og hinandens rettigheder. Jeg vil gerne slå fast, at alle de »friheder« (færdsel og luftning af hunde eller fiskeri) eller mundtlige aftaler, som folk mener de har/har haft med Brogårdens tidligere ejer, eller har taget sig ret til på Brogårdens jorde og arealer, skal ophøre pr. d.d. Vi går meget op i naturen og er ivrige jæger, hvilket også er en af årsagerne til, at vi er faldet for Brogården og har købt den, uddybede David Witt således til lokalborgerne.

Opbakning Morten Kalland forstår godt, at man generelt har lyst til at værne om sin private ejendomsret.

- Men i den her sag ligger stien i skellet mellem to ejendomme, og den ene vil tilmed gerne have stien. Jeg kan ikke se, det skader hans ejendom. Jeg kan godt forstå, hvis folk rendte over markerne, men der er tale om en sti i det yderste af hans ejendom.

Den, han refererer til, der gerne vil have stien, er en af de 14 borgere i lokalområdet, som Morten Kalland har kontaktet for at indhente tilkendegivelser af stiens eksistens, som han har brugt i sin dialog med kommunen.

- Det er en trist sag, at stien der forbinder Langerød med Danstrup Hegn i en periode ikke har kunnet anvendes. Den har været tilgængelig i rigtigt mange år og er anvendt af mange borgere, som ønskede at gå tur i skoven eller at færdes ad alternative stiforbindelser mellem de små bysamfund, lyder det eksempelvis fra lokalborger Jesper Pedersen.

- Jeg kan bekræfte, at de tidligere ejere af Langerød 45 Emmy Petersen og Søren Johansen gik daglige ture ad denne sti, allerede fra da de købte deres ejendom i 1955, uddyber han.

Han slutter sit skriv af med postulatet om, at stien "selvsagt" fortsat skal kunne anvendes, selvom en ny ejer ikke synes om det. En holdning, der går igen hos de 14 lokalborgere, der har givet svar til Morten Kalland.

- Undertegnede har boet i Langerød siden maj 2008, og har gennem alle årene benyttet trampestien til hegnet/skoven. Dette cirka på månedsbasis og altid til fods. Håber virkelig, den kan blive genoprettet, lyder fra Mike Milland.

Sagen kort En gruppe lokalborgere i landsbyen Langerød mener, der mere eller mindre altid har ligget en sti mellem Langerødvej og Danstrup Hegn.

David Witt overtog Brogården i 2020 og satte omkring efteråret et hegn op, da han mener, der aldrig har været en sti, og der ikke skal være nogen.

Der er ikke faldet afgørelse i sagen. Kommunen udarbejdede i efteråret 2020 et udkast, hvor den skrev, at man ville udstede påbud til David Witt om at reetablere stien.