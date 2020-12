Det super velspillende backingband, Kaffeorkestret, vil sammen med Stig demonstrere kvalitet, dybde, spilleglæde og et usandsynligt drive, lover arrangørerne.

Kaffeorkestret spiller i Gamle Bio

Koncerten livestreames på Gl. Bio's Facebookside, en helt ny aktivitet for Gamle Bio. I selve salen skal publikum sidde på stole for at holde afstand.