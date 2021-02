Karsten Bech Nielsen får ikke en kæmpetrold til Nivå i denne omgang. Privatfoto

Kæmpetrold i Lergravene skudt ned

Kulturudvalget vendte tomlen nedad, da planerne om en kæmpe trold blev behandlet

Fredensborg - 11. februar 2021 kl. 06:53 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Der kommer ikke en kæmpetrold til Lergravene i Nivå i denne omgang.

For Kulturudvalget vendte tirsdag tomlen nedad, da sagen blev behandlet. Det fortæller udvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (K).

"Projektet er simpelthen for løst beskrevet og for ustruktureret til, at udvalget turde involvere kommunen i det," siger hun og understreger, at det er et enigt udvalg der står bag beslutningen.

Planen var ellers at få kunstneren Thomas Dambo, som er kendt for at bygge overdimensionerede trolde i genbrugstræ, til at opføre en kæmpetrold i Lergravene.

Ideen til projektet kommer fra Karsten Bech Nielsen, der har længe drømt om at få en kæmpetrold til Nivå. Derfor oprettede han facebookgruppen 'Nivå Troldens Venner', der i dag har 168 medlemmer. Siden har medlemmerne forsøgt at påvirke politikerne i byrådet.

Tirsdag skulle Kulturvalget så tage stilling til om forvaltningen skulle arbejde videre med ideen. Men Ulla Hardy-Hansen efterlyser en rigtig ansøgning.

"Indtil videre er det jo bare en facebookgruppe, der har forsøgt at påvirke byrådet og det er altså for lidt," siger hun.

For mange uafklarede spørgsmål Ifølge et notat fra forvaltningen koster en kæmpetrold mellem 300.000-500.000 og forvaltningen vurderede, at der skulle bruges en del frivillige til at bygge trolden sammen med Thomas Dambo.

Men ifølge Ulla Hardy-Hansen er der alt for mange uafklarede spørgsmål.

"Hvordan vil de skaffe pengene? Hvem skal vedligeholde trolden? Kan det genbrugstræ, den skal bygges af overhovedet holde til det danske vejr og vind? Og hvad sker der, hvis der bliver begået hærværk på trolden?," spørger hun.

Følsomt område Ulla Hardy-Hansen peger desuden på, at Lergravene er et følsomt område og at der er mange forskellige og modstridende interesser.

"Nogle vil gerne have, at der kommer noget nyt i området og andre vil bestemt ikke," siger hun og nævner blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Lergravsforeningen.

Tidligere sag afvist Ifølge Ulla Hardy Hansen behandlede Kulturudvalget for år tilbage en lignede sag om en kulturpark.

"Den blev heller ikke til noget, for også dengang var alt for mange modstridende interesser i området til, at Kulturudvalget turde involvere kommunen i projektet," siger hun.

Men selv om sagen nu er afvist, så vil Ulla Hardy-Hansen dog ikke afvise, at der kan komme en kæmpetrold i Lergravene, hvis Karsten Bech Nielsen søger på et senere tidspunkt.

"Hvis han kan samle trådene og de mange interesser der er i området og de sammen danner en forening som kan præsentere et rigtigt projekt, så vil udvalget se på det med andre øjne," siger hun.

Urimelige krav Til det siger Karsten Bech Nielsen:

"Jeg mener, at de betingelser de opstiller for projektet er så urimelige, at det ikke kan lade sig gøre. Det er jo den måde man slår gode ideer ihjel på," siger han og tilføjer:

"I første omgang skulle der jo udarbejdes et skitseprojekt, og det mener jeg er kommunens opgave som jeg hverken kan eller vil påtage mig," siger han.

Karsten Bech Nielsen mener, at han allerede har dannet en forening.

"Vi har snakket med Thomas Dambo og han mener, at seks personer er nok til at vedligeholde trolden. Så det kan vi sagtens klare, " siger han.

Vil ikke søge igen Selv om Ulla Hardy-Hansen opfordrer Karsten Bech Nielsen til at sende en ny ansøgning, så afviser han.

"Jeg har klart meldt ud fra starten af, at hvis det her skulle laves sammen med Lergravsforeningen, så er jeg stået af og så bliver det uden mig. For de vil kun have tingene på deres måde," siger han og tilføjer:

"I sidste ende er det jo et spørgsmål om der er politisk velvilje til det her og det kan jeg konstatere, at det er der ikke," siger han.