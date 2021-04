Et planlagt stutteri fylder godt op i landskabet ved Langstrupvej - for meget, mener både udvalgsformand og forvaltning. Det er Helsingørmotorvejen til højre i billedet. Illustration: Gråbæk Erhverv Foto: Fred Jacobsen

Kæmpestutteri giver hovedbrud og ryger i byrådet

Mindretal bruger standsningsretten i forsøg på at få byggetilladelse til stort nyt stutteri i Humlebæk

Fredensborg - 16. april 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Passer et kæmpe stutteri med godt 5.700 m² stalde, ridehal og lounge til internationale gæster - plus støjvold, sø og ridebane - ind i et område, der beskrives som et "bølget og åbent landbrugslandskab" med en "bebyggelse bestående af mellemstore gårde beliggende ude på marken"?

Eller er det her en chance for at få en virksomhed med internationalt tilsnit til kommunen, der desuden vil skabe et dusin arbejdspladser?

Det er spørgsmål, byrådet i Fredensborg skal forholde sig til. De ni folkevalgte i Plan-, miljø- og klimaudvalget (PMK) kunne det nemlig ikke. Så selskabet bag kæmpestutteriet - Dyresten ApS i Humlebæk - fik hverken et ja eller et nej at bygge på adressen Langstrupvej 45 i Humlebæk.

Det er alt for stort For udvalgsformand Lars Simonsen (R) er sagen dog klar: Han vil ikke have kommunens største stutteri lige der.

"Det er et meget stort projekt, for stort. Staldene fylder for meget, dertil kommer den trafik til og fra, som vil komme. Hensynet til naturen vægter jeg højest," lyder meldingen fra Lars Simonsen.

Han har egentlig ikke behov for flere oplysninger for at beslutte sig, men stemte sammen med det tre socialdemokrater og SF for at udsætte sagen.

Mindretallet, Venstres to, Konservative og Dansk Folkeparti, havde såmænd heller ikke brug for flere oplysninger, men fandt i modsætning til udvalgsformanden ingen grund til andet end at give grønt lys til projektet her og nu.

Lounge til kunderne Når sagen så alligevel kommer i byrådet, er det fordi mindretallet benyttede sig af standsningsretten og begærede således sagen behandlet i byrådet.

Stutteriet, som i ansøgningen kaldes North Sealand Stables, regner med at kunne producere omkring 20 såkaldte åringer, føl, der skal sælges når de er et år gamle. Kunderne er, hedder det i sagsfremstilingen, fortrinsvis internationale købere, og salget skal ske ved personlig fremvisning.

Derfor vil byggeriet blandt andet rumme 1000 m² til blandt andet en lounge til gæsterne.

En del af projektet er tillige en sø, der skal bruges til at opsamle regnvand, som skal bruges til at vande ridebanerne. Ud over en overdækket ridebane med åbne sider skal der anlægges en udendørs ridebane på 7000 m².

Støjvold til hestene Projektet omfatter en 450 m lang og tre-fire meter høj støjvold, som skal etableres af overskydende jord fra byggeriet. Efter ejerens forestillinger skal den beskytte hestene mod støj fra blandt andet den nærtliggende Helsingørmotorvej.

Den klør de sig lidt nakken over i Fredensborg Kommunes forvaltning. Ifølge sagsfremstillingen skal de nemlig behandle en ansøgning om en støjvold, fordi den skal sikre mennesker i en bolig mod støj.

Der er dog ingen planer om menneskeboliger i forbindelse med ansøgningen. Forvaltningen bemærker derfor, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er "defineret ud fra menneskers sundhed og velfærd" og at der ikke er "fundet lovhjemmel til at henføre det direkte til dyr."

Desuden nedbringer støjvolden, som den er planlagt, ikke støjen til de krævede 58dB ved den eksisterende bolig på ejendommen. Blandt andet derfor - og fordi en op til fire meter høj jordvold rager pænt op i landskabet - anbefaler forvaltningen ikke at tillade at bygge støjvolden.

Forvaltningen er i øvrigt - på linje med udvalgsformanden - bekymret for, at kæmpestutteriet vil rage godt op i landskabet.

Det beskrives i sagsfremstillingen, at det har "væsentlig større volumen og omfang end normalt for hesteejendomme i kommunen" og vil derfor "fremstå markant i landskabet" på grund af de over 5000 bebyggede m².

