Kæmpe udbud skal gå om

Fredensborg - 09. juli 2019 kl. 09:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien var der planlagt kontraktunderskrivelse på byggeriet af det Gymnastikkens Hus i Kokkedal, som politikerne har talt om i de seneste otte-ti år.

På byrådsmødet den 17. juni havde politikerne fundet det firma, der skulle opføre den nye, store gymnastikhal, men det har vist sig, at der var en fejl i udbudsmaterialet. Derfor skal det gå om. Et nyt udbud kommer i begyndelsen af august med en frist på fire uger, og derefter kan der - hvis alt går efter planen - underskrives nye kontrakter i slutningen af september.

- Der er sket en stærkt beklagelig fejl, og det er brandærgerligt. Forhåbentlig giver det kun en forsinkelse på et par måneder, siger Mads Toftegaard Madsen, forvaltningsdirektør i Fredensborg Kommune.

Forklaringen på fejlen er en anelse teknisk, fordi udbudsreglerne er ganske komplicerede. Grundstammen i udbuddet er en »omvendt licitation«, hvor firmaerne blev bedt om at byde med det byggeri, som de vil bygge for 35 millioner kroner. Deri ligger der ingen problemer, eftersom de 35 millioner kroner holder sig langt under de 41,3 millioner kroner, som er afgørende for, om et byggeri skal i EU-udbud. På selve byggeri-delen er der derfor ingen tilbud, der kan overstige 35 millioner kroner - forskellene ligger alene i hvad der er inkluderet inden for rammen af de 35 millioner kroner og den kvalitet og arkitektur, som firmaerne byder ind med.

Imidlertid ligger der en række optioner i udbudsmaterialet, som Fredensborg Kommune har lavet med hjælp fra en ekstern rådgiver.

- Processen om Gymnastikkens Hus er sket i tæt samarbejde med Nivå Gymnastikforening og politikerne, og derfor er der løbende kommet nye ønsker og ideer, der er kommet med som optioner, siger Mads Toftegaard Madsen og forklarer, at det har udløst den beklagelige fejl.

- Udbudsreglerne er, at alle optioner tæller med - også selvom byrådet ikke vælger at tilkøbe dem. Hvis der samlet set er optioner, der bringer den samlede pris over 41,3 millioner kroner, skulle opgaven have været i EU-udbud. Det bliver vores egne udbudsfolk opmærksomme på lige omkring byrådsmødet. Vores eksterne rådgiver mener ikke, at det er et problem, men vi er i tvivl og indhenter yderligere to eksterne vurderinger, der begge samstemmende siger, at der er lavet en fejl. Derfor er vi nødt til at lave et nyt udbud, forklarer Mads Toftegaard Madsen og tilføjer, at det nu skal afklares om det skal være et EU-udbud eller om det vil være mere korrekt at kommunen splitter opgaverne op, så der alene kommer et udbud på byggeriet i første omgang og hvor gymnastikudstyr efterfølgende udbydes selvstændigt.

Processen med et EU-udbud vil tage længere tid og give en forsinkelse på fire-seks måneder.

- Vi er - i forbindelse med vores ekstra undersøgelser - blevet rådgivet til ikke at udbyde opgaven samlet, og det kan der også være fornuft i, da det typisk ikke er de samme firmaer, der bygger store haller og samtidig sælger gymnastikudstyr, siger Mads Toftegaard Madsen, der ærgrer sig over sagen, men samtidig påpeger, at der er et væld af nuancer i lovgivningen, når beløbsgrænsen nærmer sig de 41,3 millioner kroner.

Da udbuddet skal gå om, bliver de afgivne beløb i den første udbudsrunde ikke offentliggjort, og det er derfor hemmeligt, hvor mange af buddene, der samlet set endte over 41,3 millioner kroner. For dem, der vil have endnu et perspektiv, er der en ekstra krølle på historien, der her udlægges for egen regning af Frederiksborg Amts Avis. Det er ikke alle af optionerne, der handler om udstyr - enkelte handler også om forbedringer af selve byggeriet, og det risikerer at presse tilbuddene i en ny budrunde op mod de 41,3 millioner kroner.

Byrådet skal tage stilling til resultatet af den nye udbudsrunde i september, hvis alt går efter planen.