Her ses en af de seneste skitser til, hvordan den 1. etape af Nivås nye bymidte kommer til at se ud. Den er flere år gammel, og der er ikke kommet nye skitser. I vinter var der en skitse i Børsen, men det er uvist, om det er en reel skitse af arkitekturen, og KFI har ikke frigivet den til andre medier. I dagens artikler svarer KFI på de seneste dages kritik.

KFI løfter sløret: Tidspunkt for spadestik står i særligt brev

KFI har netop afsluttet et stort udbud og forventer at præsentere sin samarbejdspartner i august. 1. spadestik til Nivås nye bymidte i forventes at ske 2. halvår 2022. Få baggrunden her.

Fredensborg - 10. juni 2021 kl. 06:08 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Vi er klar til at gå i gang, så hurtigt som muligt. Men verden ser helt anderledes ud nu end for bare 14 dage siden. Den politiske proces skal gå sin gang med borgerinddragelse og kommunale beslutninger. Det anerkender og respekterer vi selvfølgelig.«

Sådan lød det fra KFI i marts 2020, da Corona ramte Danmark og resten af verden, og dengang var emnet, om borgerinddragelsen skulle ske digitalt - eller om hele projektet skulle udskydes.

Politikerne valgte en model med virtuelle borgermøde i løbet af sommeren, og ved nytårstid stod det klart, at KFI ville få en lokalplan for en 1. etape med to supermarkedet, udvalgsvarebutikker og boliger i højden.

Men KFI var alligevel ikke helt så klar.

Først nu er der kommet oplysninger om, hvad KFI egentlig har af planer for området. Det skete mandag den 31. maj på et møde på rådhuset - en uge før at der fra borgere og politikere rejste sig en protest med snak om sendrægtighed og opsigelsen af to af Nivå Centrets mest populære butikker. Imens arbejdede kommunen på et mødereferat, dateret den 3. juni, og KFI arbejde på et brev til byrådspolitikerne, der er dateret den 8. juni.

Og hvad står der så? Ja, der står, at der har været interesse fra 65 investorer, og den 27. maj udløb en budfrist for det, som KFI kalder »gode seriøse og kompetente virksomhed«. I august forventer KFI at præsentere den fremtidige samarbejdspartner, eftersom KFI ikke som erhvervsdrivende fond må udvikle boligprojekter. Den del skal sælges fra.

»Det er endnu for tidligt at sætte eksakt dato på de forberedende arbejder til nedrivning af de første bygninger i den eksisterende bymidte. De påbegyndes forhåbentlig til oktonber. Det mest realistiske bud på første spadestik og nedlæggelsen af en grundsten til det nye byggeri er 2. halvår 2022«, fremgår det af brevet til byrådspolitikerne.

»Vi deler naturligvis også ønsket om en kommende bymidte, der er tryg at færdes i, præsentabel og som lever op til borgernes og politikernes ønsker. Det er samtidigt indlysende, at det ikke er nogen god forretning at have et næsten tomt center stående, hvor de tilbageværende lejere betaler nedsat husleje.«, lyder et andet afsnit.

Af brevet fremgår også, at KFI er nødt til at sikre fremdrift i projektet. Derfor skal der laves aftaler med de eksisterende butikker, inden der sker en nedrivning, og KFI glæder sig over, at det kun har været nødvendigt at opsige to lejemål. De andre butikker har der været en »rigtig god dialog med«.

»Vi håber, at vi med denne orientering kan bidrage til en omtale af projektet, der er baseret på fakta. Vi har i hele forløbet bestræbt os på at agere ansvarligt i forhold til den politiske proces og de tilbageværende butikker i centret. Det fortjener borgerne i Nivå«, skriver KFI i brevet til politikerne.

KFi ønsker ikke i øjeblikket at kommentere yderligere på sagen.

